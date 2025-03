Regione Siciliana e IRVO protagoniste a Verona con l’oro verde

VERONA (ITALPRESS) - L'olio extravergine siciliano rappresenta una delle eccellenze più apprezzate nel panorama internazionale, simbolo di un territorio unico, dove il clima e le varietà autoctone creano le condizioni ideali per una produzione di alto valore. È questo il tema al centro della conferenza stampa promossa dall'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, IRVO, in collaborazione con l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, in occasione di SOL2EXPO, l'evento internazionale dedicato all'olio di qualità a Veronafiere. La Sicilia, scelta come European Region of Gastronomy 2025, è terza in Italia per superficie olivetata, produzione di olio d'oliva, frantoi attivi e seconda per numero di aziende agricole olivicole e valore della produzione di oli EVO DOP e IGP.