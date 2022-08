MILANO (ITALPRESS) – “Tutti i sondaggi che ho visto danno il centrodestra vincente. Con chiunque candidato. C’è un governatore in carica che si chiama Attilio Fontana, per me squadra che vince non si cambia. Siccome abbiamo lavorato in tutta Italia per unire il centrodestra mi auguro che nessuno divida il centrodestra” in Lombardia. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando oggi con la stampa a margine di una visita al Canile Sanitario di Milano, a chi gli chiedeva se ha visto i sondaggi che danno vincente la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, come candidata del centrodestra alla guida della Lombardia.

– foto: xb5

