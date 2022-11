Regionali Lombardia, Sala “Auspico alleanza Pd, Civici e Terzo Polo”

In vista delle elezioni regionali lombarde del 2023, per quanto riguarda il centrosinistra, "ci auspichiamo che la compagine sia simile a quelle che caratterizzano la maggior parte delle nostre giunte e che ci ha fatto vincere. Quindi, in parole molto povere, con un allargamento che comprenda Pd, liste civiche, Italia viva e Azione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. xa1/trl/gsl