Si è concluso l’incontro a Palazzo Lombardia tra il leader della Lega Matteo Salvini, il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e il segretario regionale del Carroccio, Fabrizio Cecchetti. “La Lega, forte di 235 sindaci, 2mila amministratori locali e 10mila militanti in tutta la regione, ha confermato la volontà di preservare l’unità del centrodestra e ha sottolineato l’orgoglio per l’ottimo lavoro fatto negli ultimi anni nonostante drammatiche difficoltà” si legge in una nota. A proposito, invece, delle elezioni regionali lombarde, in programma tra un anno, la nota spiega che “Fontana è il candidato naturale, così come già confermato dagli altri leader della coalizione. Settimana prossima la Lega farà il punto con consiglieri regionali, assessori e presidente Fontana sulla situazione e per individuare i prossimi obiettivi a partire da sanità, trasporti e lavoro”.(ITALPRESS).

Photo credits ufficio stampa Lega