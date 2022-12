ROMA (ITALPRESS) – “Credo sia giusto a sottoporre alla votazione degli iscritti lombardi una valutazione dei risultati del tavolo di confronto che c’è stato”, per acquisire il loro parere su “quella che può essere una direzione di azione, per presentare una proposta che sia sempre più competitiva”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa in cui ha presentato gli emendamenti alla manovra, rispondendo a una domanda sulle elezioni regionali in Lombardia.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it