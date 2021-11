MILANO (ITALPRESS) – “La cosa importante credo sia avere un candidato dieci mesi prima delle elezioni: è molto difficile vincere in Lombardia, dando per scontato che nelle città è più facile, il lavoro duro e che richiede tempo è andare in tutti i territori”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del dibattito ‘Contro il bipopulismò organizzato nell’ambito de Linkiesta Festival, in merito alle prossime elezioni regionali in Lombardia del 2023.

“Se c’è una lezione di una sconfitta inaspettata – ha aggiunto- in quelle dimensioni del mio amico Gori (sindaco di Bergamo), è che se noi continuiamo a rivolgerci ai nostri, i nostri ci sono ma non sono sufficienti. Bisogna trovare qualcuno che sia in grado di parlare ai più, che abbia tanto tempo a disposizione. Credo sia importante trovare un candidato o una candidata a tempo debito” ha ribadito.

