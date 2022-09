Regionali, Della Vedova “In Sicilia con Chinnici guardiamo al futuro”

"Caterina Chinnici guarda al futuro, Schifani al passato". Così a Palermo per presentare i candidati per le elezioni regionali in Sicilia del 25 settembre, il segretario nazionale di +Europa, Benedetto Della Vedova, ha voluto esprimere il proprio sostegno convinto alla candidatura di Caterina Chinnici nell'ambito della coalizione di centrosinistra con il PD e Centopassi di Claudio Fava. xd7/vbo