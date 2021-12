MILANO (ITALPRESS) – Apre il 20 dicembre, nello splendido “Belvedere” della Reggia di Monza la mostra fotografica: “Monza. Architetture Contemporanee”. L’esposizione è curata da Alessandra Coppa e propone una quarantina di fotografie in bianco e nero di Marzio Franco. “Siamo felici di continuare la collaborazione con il Comune di Monza sul Progetto “Architetture Moderno Monza” – spiega Michela Locati Presidente dell’Ordine degli Architetti di Monza e della Brianza – dopo la collocazione delle targhe sugli edifici più significativi, che ne raccontano i dati salienti, abbiamo ora l’occasione di mostrarne la forza e la contraddizione che emergono in molte delle fotografie di Marzio Franco che, con grande professionalità, ne ha messo in luce i caratteri stilistici. Il Progetto non si ferma qui. Con l’aiuto dell’Associazione Amici dei Musei Monza e Brianza onlus, vedremo di sviluppare degli itinerari tematici che siano di supporto alla valorizzazione del nostro territorio.” “Lo sguardo inedito proposto da questa esposizione – commenta il Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Sindaco della città Dario Allevi – presenta una panoramica inedita sulle architetture contemporanee della nostra città, forse non così note ma non per questo meno suggestive. L’evento si propone di avvicinare anche i cittadini che vivono, osservano e fruiscono quotidianamente del tessuto urbano, dei suoi spazi e delle sue forme”. Soddisfatto dell’iniziativa anche Giuseppe Distefano, Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, che ha collaborato alla realizzazione dell’evento nell’ambito della Manifestazione di interesse Progetto di Valorizzazione Partecipata della Villa Reale. L’esposizione resterà aperta fino al 16 gennaio 2022.

(ITALPRESS).