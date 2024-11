LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Refresh and Reveal” è il titolo del Calendario Pirelli 2025 firmato da Ethan James Green. La cinquantunesima edizione di The Cal, presentata oggi a Londra al Natural History Museum, segna un ritorno alla sensualità, svelata attraverso il corpo dei protagonisti.

Il Calendario Pirelli 2025 è stato scattato tra maggio e giugno sulle spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami e in uno studio allestito nella stessa area. Il cast presenta attori, artisti, cantanti e modelli di varie età e di diversi paesi, alcuni dei quali avevano già collaborato con il fotografo nel corso della sua carriera.

Tra le 24 fotografie di “Refresh and Reveal”- che ritraggono 12 soggetti con uno scatto a colori e uno in bianco e nero – si incontrano l’attrice, modella e attivista americana Hunter Schafer, la conduttrice televisiva e scrittrice indiano-americana Padma Lakshmi, l’attore francese Vincent Cassel, la cantante e attrice italiana Elodie, l’attrice britannica Simone Ashley e l’attrice sudcoreana Hoyeon. Ancora, l’attrice britannica Jodie Turner-Smith, l’artista americana Martine Gutierrez, la modella e illustratrice di moda americana Connie Fleming, l’attore britannico John Boyega e la modella americana Jenny Shimizu (già ritratta nel calendario di Avedon nel 1997).

“Refresh and Reveal” ritrae anche lo stesso Green, segnando la terza apparizione di un autore del Calendario, dopo Prince Gyasi nel 2024 e Bryan Adams nel 2022.

Nato in Michigan e residente a New York, Ethan James Green è un nome di spicco nel mondo della fotografia di moda e della ritrattistica ed è l’ultimo dei 43 grandi artisti (considerando alcune edizioni scattate da coppie di fotografi) chiamati a scattare il Calendario Pirelli nei suoi 61 anni di storia, dal 1964 al 2025. Ad affiancarlo nella realizzazione del Calendario Pirelli 2025 è stato un team di creativi fra cui, Tonne Goodman, ex Fashion Editor di Vogue US nel ruolo di Fashion Director e creative consultant.

