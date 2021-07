Referendum giustizia, Meloni “Nessuna rottura”

Sulla giustizia "non è rottura" con gli alleati. "Su due punti non siamo d'accordo perché muovono, da un punto di vista comprensibile, ma il risultato che verrebbe fuori dal quesito referendario rischia di creare delle storture. In particolare quello sulla carcerazione preventiva". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a margine della presentazione del suo libro a Milano. fmo/mgg/red