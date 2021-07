MILANO (ITALPRESS) – Nelle scelte per la ‘messa a terrà delle risorse europee del Recovery Fund, Regione Lombardia ritiene “fondamentale il coinvolgimento diretto degli Enti Locali”. Lo ribadisce questa mattina il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo al convegno online organizzato dall’Associazione nazionale delle finanziarie regionali (Anfir) e Finlombarda su “Recovery Fund quali opportunità per il rilancio dei territori”.

“Sul Recovery Fund abbiamo sempre sostenuto che è una grande occasione che assolutamente non deve essere persa- osserva Fontana-. Come conferenza delle Regioni abbiamo da subito chiarito che ritenevamo fondamentale che tutto il mondo delle autonomie, compresi Comuni e Province, dovessero fare parte delle scelte per questa grande opportunità”.

Il governatore lombardo è poi tornato a insistere su temi quali la formazione e la semplificazione burocratica. “Dalla programmazione dei fondi europei che inizia con il settennato 2021-27, Regione Lombardia dovrebbe recuperare risorse maggiori e noi pensiamo che molte di queste verranno dedicate allo sviluppo della formazione”, spiega Fontana ricordando il ‘gap’ di competenze di molti giovani, soprattutto in ambito tecnico, rispetto ai profili professionali richiesti dalle imprese. “La Lombardia è la regione che più forma in Italia, però è in ritardo rispetto ad altre aree dell’Europa che sono, con noi, le più competitive. Quindi bisogna fare un salto in questa direzione”. Per Fontana “un altro punto importante per mettere terra le risorse da Recovery Fund è quello della semplificazione”, perchè, “oggi i tempi per realizzare un’opera pubblica sono incompatibili con il mondo nel quale viviamo e con i tempi del resto dell’Europa”.

