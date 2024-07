MOST (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – La prima giornata di gare del sesto round del Campionato Mondiale FIM WorldSBK che si sta

disputando a Most, in Repubblica Ceca, ha visto Toprak

Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ottenere la pole

position e poi trionfare in Gara 1, con ampi margini di distacco

sugli avversari. In Superpole il pilota turco della BMW ha

capitalizzato il vantaggio di grip offerto dalla SC0 posteriore,

accoppiata a SC1 anteriore, per migliorare di più di 7 decimi il

record assoluto sul giro del circuito. L’inedita posteriore SC1 di sviluppo in specifica D0286 che Pirelli ha introdotto per la gara ceca si è dimostrata scelta valida per lui tanto nelle prove

quanto in Gara 1, che Razgatlioglu ha vinto con autorevolezza

distaccando Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team / Ducati),

secondo classificato, di quasi 6 secondi secondi. Adrian Huertas

(Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati) ha vinto Gara 1 della

WorldSSP. Scattato dalla seconda posizione in griglia con la

combinazione di pneumatici di gamma SC1 anteriore e SC0

posteriore, il pilota spagnolo ha conquistato il primo gradino del podio con un vantaggio di quasi 4 secondi su Valentin Debise (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team).

“Possiamo ritenerci soddisfatti di questo sabato di gare a Most perchè le soluzioni posteriori che abbiamo messo in allocazione hanno confermato tutte ottime prestazioni e hanno svolto ognuna il proprio ruolo. – ha spiegato Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli – In WorldSBK stiamo seguendo un percorso di sviluppo per evolvere la SC1 posteriore con l’obiettivo di mantenere i livelli di grip attuali del pneumatico di gamma incrementando la protezione dall’usura per tutti quei tracciati dove l’abrasività dell’asfalto e la particolare configurazione possono accentuarla, tipicamente circuiti come Most e Phillip Island. La nuova posteriore D0286, che ha debuttato proprio qui a Most, si inserisce in questo contesto, è un pneumatico completamente inedito e già nella sessioni di prove libere ha dato buoni riscontri in termini di prestazioni e feeling percepito dai piloti. Proprio con questa soluzione Razgatlioglu ha siglato il nuovo giro record della pista già nelle libere del sabato mattina. La nuova SC1 di sviluppo è stata anche l’opzione preferita da quasi tutti i piloti in gara, inclusi i tre a podio. – ha concluso – La decisione di portare la SC0 posteriore al posto della SCQ per le qualifiche, per contrastare l’elevata abrasività dell’asfalto ceco, si è rivelata una scelta da record, dato che Razgatlioglu ha segnato il nuovo primato assoluto del circuito con più di 7 decimi di miglioramento rispetto allo scorso anno”.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]