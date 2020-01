Rapporto Einaudi-Ubi Banca, l’economia nell’incertezza

Dalla Brexit ai Gilet Gialli, dalle elezioni spagnole alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, fino alle debacles locali della coalizione di governo in Germania. Il professore Mario Deaglio ha presentato a Milano il 24esimo Rapporto sull'Economia Globale e l'Italia, curato da lui stesso per il Centro Einaudi e Ubi Banca. Un rapporto che dipinge un quadro a tinte fosche per l'economia globale, gia' a partire dal titolo: 'Il tempo delle incertezze'. mig/sat/red