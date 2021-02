MILANO (ITALPRESS) – Rapine, furti ed estorsioni a bordo di mezzi pubblici. Sei persone sono state arrestate nel corso di un’operazione congiunta carabinieri-polizia a Lodi, Sant’Angelo Lodigiano e in provincia di Torino. In carcere 3 italiani e 3 stranieri, di età compresa tra i 20 ed i 26 anni, ritenuti responsabili di 17 rapine, furti ed estorsioni perpetrate, tra giugno e dicembre 2020, prevalentemente ai danni di giovani viaggiatori individuati a bordo di mezzi di trasporto o nei pressi di stazioni ferroviarie nel Lodigiano e sud Milano. L’operazione è stata condotta dai militari di San Donato Milanese e da personale della Squadra mobile di Lodi, con il coordinamento della Procura lodigiana.

Il provvedimento trae origine dagli esiti di indagini convergenti, poi confluite in un unico procedimento, che hanno consentito di ricostruire tutti gli episodi nei quali gli arrestati, avvicinando vittime spesso isolate, e forti della superiorità numerica e delle minacce, si facevano consegnare denaro, gioielli e telefoni cellulari.

