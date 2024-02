Rapine a uffici postali, sei arresti a Roma

ROMA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, ha smantellato la “banda del buco”. Sei persone sono state arrestate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, poiché accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine presso uffici postali e di concorso in rapine. Tre degli indagati sono accusati di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine presso uffici postali, e altri 3 di concorso in rapina. pc/red