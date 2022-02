Rapina e tentato omicidio di un poliziotto a Milano, arrestato 26enne

La Polizia ha arrestato a Milano un 26enne, accusato di tentato omicidio di un poliziotto, libero da servizio, e di un suo amico che lo scorso 25 settembre erano intervenuti per bloccarlo dopo che lo stesso aveva rapinato una ragazza in via Massimo d'Azeglio. pc/red