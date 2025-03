Rapastella (FederUnacoma) “Tante novità per Agrilevante 2025”

VALENZANO (BARI) (ITALPRESS) - "Agrilevante ci sta regalando delle soddisfazioni e quella del 2025 sarà un'edizione particolarmente promettente". Così il direttore generale di FederUnacoma Simona Rapastella ha presentato l'ottava edizione della rassegna internazionale della meccanica e dell'agricoltura, che si terrà in Fiera del Levante dal 9 al 12 ottobre. "Alcune novità: una dedicata a ''Il cambio', che assume il concorso dedicato alle innovazioni, il concorso 'Agrilevante, Macchine per l'agricoltura del Mediterraneo', a dimostrazione che è una rassegna sempre più focalizzata sul Mediterraneo, con un premio per le lavorazioni agricole e un premio per la cura del verde. Ancora, dedicato a quest'ultimo comparto, quello delle macchine per il giardinaggio e la cura del verde, uno spazio che assume la connotazione di un salone che si chiamerà Levante Green e che regalerà ulteriori contenuti relativamente a questo comparto. Parliamo poi di innovazione tecnologica, con la mostra e le dimostrazioni dei droni, dei robot agricoli, dell'elettronica avanzata. Poi ancora zootecnia, tutti i modelli produttivi che servono l'agricoltura del Mediterraneo".