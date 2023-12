Rap ai palermitani “Non abbandonare i rifiuti ingombranti per strada”

PALERMO (ITALPRESS) - “Speriamo in un anno di portare a 20 i Centro Comunali di Raccolta. È doveroso che ogni quartiere ne abbia uno. Chiedo ai cittadini di non abbandonare gli ingombranti per strada, stiamo facendo questa lotta”. Così il presidente di Rap, Giuseppe Todaro, incontrando i giornalisti per la presentazione, a Palermo, della campagna promozionale "Non essere ingombrante, differenziamoci". xd6/vbo/gtr