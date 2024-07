ROMA (ITALPRESS) – Poche variazioni in chiave azzurra nella classifica internazionale del tennis femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione dei “250” di Iasi e di Praga. Anche questa settimana sono cinque le giocatrici azzurre tra le prime cento del mondo. Leader tricolore si conferma Jasmine Paolini, che è stabile al quinto posto e che conferma il suo “best ranking”: la 28enne di Bagni di Lucca è la terza azzurra di sempre ad arrivare così in alto in classifica dopo Schiavone (4) ed Errani (5). Alle sue spalle perde 15 posti Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 61. A ruota risale due gradini Lucia Bronzetti, adesso numero 65. Più dietro Martina Trevisan, 76, e Sara Errani, 91.

Assolutamente immobile la top ten del ranking Wta. A guidarla è sempre Iga Swiatek: la 23enne di Varsavia è per la 114esima settimana complessiva (la 39esima consecutiva) al comando. Dietro di lei la statunitense Coco Gauff, che conferma il suo “best”, come numero due, davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka, sempre sul terzo gradino del podio. Chiudono la top ten Rybakina, Pugula, Zheng, Sakkari, Collins e Krejcikova.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Iga Swiatek (Pol) 11005 (–)

2. Coco Gauff (Usa) 8173 (–)

3. Aryna Sabalenka (Blr) 7061 (–)

4. Elena Rybakina (Kaz) 6376 (–)

5. Jasmine Paolini (Ita) 5373 (–)

6. Jessica Pegula (Usa) 4665 (–)

7. Qinwen Zheng (Chn) 4025 (–)

8. Maria Sakkari (Gre) 3925 (–)

9. Danielle Collins (Usa) 3702 (–)

10. Barbora Krejcikova (Cze) 3573 (–)

Così le altre italiane:

61. Elisabetta Cocciaretto 947 (-15)

65. Lucia Bronzetti 928 (+2)

76. Martina Trevisan 858 (-2)

91. Sara Errani 783 (+4)

183. Lucrezia Stefanini 410 (-25)

252. Nuria Brancaccio 285 (-1)

279. Giorgia Pedone 238 (-1)

311. Camilla Rosatello 210 (-3)

313. Miriana Tona 209 (-3)

