ROMA (ITALPRESS) – Nessuna variazione nel classifica Atp. In testa c’è sempre Novak Djokovic, seguito dal russo Daniil Medvedev, che ha rafforzato la seconda posizione vincendo il Masters 1000 di Toronto e portandosi a meno di 1.500 punti dal serbo. Al terzo posto il greco Stefanos Tsitsipas, seguito da Rafael Nadal. In quinta piazza il campione olimpico Alexander Zverev, seguito dall’austriaco Dominic Thiem e dal russo Andrey Rublev. Ottava posizione per il romano Matteo Berrettini, numero uno d’Italia, che precede lo svizzero Roger Federer e il canadese Denis Shapovalov. Balzo in avanti per lo statunitense Reilly Opelka, che grazie alla finale raggiunta in Canada guadagna nove posizioni ed è 23°. In chiave azzurra l’altoatesino Jannik Sinner conferma il suo best ranking, numero 15 del mondo. Perde due posizioni il piemontese Lorenzo Sonego, ora 27°.

Questa la nuova classifica Atp:

1. Novak Djokovic (Srb) 12113 (–)

2. Daniil Medvedev (Rus) 10620 (–)

3. Stefanos Tsitsipas (Gre) 8350 (–)

4. Rafael Nadal (Esp) 7815 (–)

5. Alexander Zverev (Ger) 7263 (–)

6. Dominic Thiem (Aut) 7005 (–)

7. Andrey Rublev (Rus) 6005 (–)

8. Matteo Berrettini (Ita) 5533 (–)

9. Roger Federer (Sui) 4215 (–)

10. Denis Shapovalov (Rus) 3625 (–)

Così gli altri italiani:

15. Jannik Sinner 2745 (–)

27. Lorenzo Sonego 2157 (-2)

37. Fabio Fognini 1689 (–)

61. Lorenzo Musetti 1106 (+1)

73. Gianluca Mager 990 (-2)

83. Marco Cecchinato 911 (+3)

87. Andreas Seppi 873 (+1)

100. Stefano Travaglia 811 (–)

113. Salvatore Caruso 752 (–)

