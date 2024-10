Randazzo “Open day itineranti per vaccinazione antinfluenzale”

Randazzo “Open day itineranti per vaccinazione antinfluenzale”

PALERMO (ITALPRESS) - "Obiettivo dell'Asp di Palermo è raggiungere un'ampia fetta di popolazione offrendo la vaccinazione antinfluenzale non solo nei nostri centri su prenotazione, ma con una serie di open day nei quali l'accesso ai servizi sarà libero; ci saranno anche open day itineranti tra Palermo e la provincia sempre con accesso libero, inoltre offriremo la vaccinazione in alcune scuole per raggiungere i bambini che, insieme agli anziani, costituiscono la fascia che più facilmente va incontro all'influenza e di conseguenza può diffonderla maggiormente". Così Maria Angela Randazzo, direttore dell'Unità ospedaliera complessa di Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina preventiva all'Asp Palermo, a margine dell'inaugurazione della campagna antinfluenzale, a Villa Magnisi, sede dell'Omceo di Palermo. xd8/vbo/gtr