Nove persone sono state uccise negli attacchi israeliani sullo Yemen. Secondo Al Masirah Tv, il principale canale televisivo di informazione gestito dal movimento Houthi che controlla gran parte del Paese, 7 persone sono state uccise in un attacco al porto di Salif e altre 2 in attacchi all’impianto petrolifero di Ras Issa, situato nella provincia occidentale di Hodeidah. Gli attacchi hanno anche preso di mira due centrali elettriche centrali a sud e a nord della capitale, Sanaa. In una dichiarazione, l’esercito israeliano afferma di aver condotto attacchi precisi su obiettivi militari Houthi nello Yemen, inclusi porti e infrastrutture energetiche a Sanaa. Gli attacchi aerei erano mirati a paralizzare tutti e tre i porti utilizzati dagli Houthi sostenuti dall’Iran. Decine di aerei dell’aeronautica militare israeliana hanno partecipato agli attacchi, tra cui caccia da combattimento e aerei spia. Secondo fonti militari l’attacco sarebbe stato pianificato da diverse settimane. Gli attacchi sono stati effettuati in due ondate. I caccia da combattimento dell’IAF erano già in volo verso lo Yemen quando gli Houthi hanno lanciato un missile balistico su Israele intorno alle 2:35 del mattino. Alle 3:15 del mattino è stata effettuata la prima ondata di attacchi lungo la costa dello Yemen, colpendo i porti di Hodeidah Ras Isa e Salif. Una seconda ondata di attacchi aerei alle 4:30 del mattino ha colpito due centrali elettriche nella capitale Sanaa. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha lanciato un avvertimento ai leader Houthi. “Il lungo braccio di Israele vi raggiungerà. Chiunque sollevi una mano, verrà mozzata. Chiunque colpisca, verrà colpito più volte”. Il portavoce capo dell’IDF, Daniel Hagari, afferma “con i loro attacchi alle navi mercantili internazionali e alle rotte nel Mar Rosso e in altri luoghi, gli Houthi sono diventati una minaccia globale. Chi c’è dietro gli Houthi? L’Iran. L’esercito agirà contro chiunque in Medio Oriente” minacci Israele.

