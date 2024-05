ROMA (ITALPRESS) – Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Tara Dragas hanno ufficialmente aperto il 40° Campionato Europeo senior di ginnastica ritmica, in scena alla Papp Laszlo Sportarena di Budapest, in Ungheria. Oggi si è svolta la prima fase di qualificazione con cerchio e palla e domani il programma individuale si chiuderà con le clavette e il nastro. Al termine delle competizioni di oggi, sono note le otto atlete che saranno nelle finali per attrezzo di domenica. Al termine di quelle di domani, invece, si conosceranno non solo le migliori 24 ginnaste che si sfideranno nuovamente sabato su tutti gli attrezzi del concorso generale ma anche gli ottetti che gareggeranno nelle altre due finali di specialità.

Sofia Raffaeli, anconetana, classe 2004, vice campionessa del mondo in carica, ha aperto le danze al cerchio. Con la sua routine, con il quarto punteggio, ha strappato il pass per la prima finale di specialità, dove rincontrerà le bulgare Stiliana Nikolova e Boryana Kaleyn, le israeliane Daria Atamnov e Daniela Munits, l’ucraina Taisiia Onofriichuk, la spagnola Alba Bautista e la slovena Ekaterina Vedeneeva.

L’agente delle Fiamme Oro ha mostrato poi tutto il suo talento nella seconda rotazione, quella con la palla. Con un 34.950 (D. 18.2 – E. 88.4) l’azzurra ha ottenuto il punteggio più alto di giornata, scavalcando anche il 34.700 della campionessa del mondo in carica, la tedesca Darja Varfolomeev. Tra le migliori otto in questo attrezzo anche l’israeliana Daniela Munits, la spagnola Alba Bautista, la cipriota Vera Tugolukova, l’ucraina Taisiia Onofriichuk, la bulgara Stiliana Nikolova e l’ungherese Fanni Pigniczki.

Fuori dalle finali di palla e cerchio invece Milena Baldassarri e Tara Dragas.

(ITALPRESS).

