ROMA (ITALPRESS) – Al via nell’Aula della Camera la prima chiama della terza giornata di votazioni per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Votano a gruppi di 50 prima i senatori, poi i deputati e infine i delegati regionali. A seguire lo spoglio delle schede.

Anche la terza votazione sarà probabilmente senza esito. Manca ancora l’accordo tra le forze politiche, la Lega ha annunciato che voterà scheda bianca, così come il Pd.

(ITALPRESS).

