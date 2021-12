Quirinale, Dadone “Serve massima condivisione”

"Tutto ciò che riguarda lo spostamento del presidente del Consiglio avrebbe degli effetti su Palazzo Chigi e quindi sulla tenuta non solo della maggioranza, ma anche delle tempistiche del Pnrr". Lo ha detto la ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, a margine della conferenza in occasione dell'evento di lancio del nuovo programma Erasmus+. sfe/sat/red