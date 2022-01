Quirinale, Cirio “Difficile elezione nelle prime chiame”

"Sento il peso della responsabilità di partecipare come grande elettore all'elezione del Capo dello Stato". Lo ha detto il governatore piemontese Alberto Cirio che aggiunge: "I numeri per arrivare all'elezione nelle prime chiame sono talmente elevati che si presume sia difficile arrivarci per chiunque. Vedremo a tempo debito quale sarà il quadro". jp/mgg/gtr