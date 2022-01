Quirinale, Boldrini “Ancora non ci sono le condizioni per l’accordo”

"Non mi pare che ci siano ancora le condizioni per trovare un accordo. I nomi che circolano non sono in grado di unire un ampio schieramento". Così la deputata del Partito Democratico, Laura Boldrini, in merito all'elezione del presidente della Repubblica. mat/sat/gtr