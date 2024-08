MILANO (ITALPRESS) – Il Questore di Milano Bruno Megale, ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “Punta Cana” di Legnano. Ieri gli agenti del Commissariato Legnano hanno notificato la sospensione al titolare dell’attività in quanto, a seguito di controlli svolti quest’anno tra gennaio e luglio, il locale è risultato essere frequentato da persone con precedenti di polizia, in particolare per spaccio, reati contro il patrimonio, rissa, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale. Lo scorso giugno i poliziotti sono intervenuti presso il locale per la segnalazione di persone coinvolte in un’aggressione nel corso della quale due uomini sono stati aggrediti da alcuni clienti. Qualche giorno dopo gli agenti, transitando davanti al locale, hanno notato due avventori seduti ai tavolini del dehors esterno che continuavano a bere dopo l’orario di chiusura; uno dei due è risultato avere a carico precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, per guida senza patente e violazione degli obblighi di assistenza familiare. A seguito di accertamenti il locale è risultato essere destinatario, durante la precedente gestione e con un’altra denominazione, di cinque decreti di sospensione, di cui uno definitivo di revoca, per analoghe problematiche; inoltre i residenti di zona hanno presentato diversi esposti in cui segnalano la presenza di avventori i quali, con il loro comportamento, turbano la quiete pubblica, creando degrado nella zona e problemi di pubblica sicurezza sia per le persone residenti che per i passanti.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Questura di Milano