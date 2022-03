ROMA (ITALPRESS) – Quattro nomination per l’Italia alla premiazione annuale dell’Europe Triathlon: miglior Federazione, Veronika Yoko Plebani e Giovanni Achenza migliori paratleti e il Campionato Europeo di Triathlon Cross di Molveno-Paganella come miglior evento.

La Federazione è in nomination con quelle di Spagna e Austria, mentre tra gli eventi c’è da battere la concorrenza di Alanya e Alhandra, rispettivamente in Turchia e Portogallo. Per quanto riguarda i paratleti Achenza e Plebani sono in nomination rispettivamente con Jetze Platt (Olanda) e Martin Schulz (Germania) negli uomini e Susane Garcia (Spagna) e Lauren Steadman (Regno Unito) tra le donne. Al triathlon italiano, con queste candidature, viene comunque riconosciuto l’importante percorso di crescita avviato in quest’ultimo anno sia in ambito sportivo/agonistico, ma anche organizzativo, gestionale e manageriale. “E’ per noi un enorme motivo di orgoglio ricevere la nomination come migliore federazione insieme ad altre due importanti e storiche Federazioni europee – sottolinea il presidente Fitri, Riccardo Giubilei – Viene infatti così riconosciuto il lavoro di squadra che stiamo portando avanti da un anno”. “La nomination per il miglior evento sportivo della stagione – ha aggiunto – premia poi il livello altissimo dei nostri organizzatori mentre è grande la soddisfazione di vedere Giovanni e Veronika concorrere a migliori paratriatleti della stagione dopo averci fatto emozionare con le medaglie di Tokyo. Tutte queste nomination rappresentano la certificazione del livello d’eccellenza raggiunto dall’Italia nel triathlon”. “Queste prestigiose nomination sono il meritato riconoscimento per l’azione capace e appassionata della Fitri, che continua a dimostrare – sia con i vertici dirigenziali sia con gli atleti – di aver intrapreso un percorso coerente con l’ambizioso programma della Presidenza Giubilei – i complimenti di Giovanni Malagò – La possibilità di concorrere per il titolo di migliore Federazione europea è un segnale inequivocabile della bontà dei risultati ottenuti e di una gestione che mira a portare stabilmente il triathlon italiano nel firmamento internazionale”. “Ci rende davvero molto orgogliosi sapere che l’Italia si presenta alla premiazione annuale dell’Europe Triathlon con ben quattro nomination – si congratula Valentina Vezzali – Faccio il tifo per Giovanni Achenza e Veronika Yoko Plebani, è un bellissimo segnale che dimostra quanto il triathlon italiano sia sempre più forte ed inclusivo. Mi congratulo con Giubilei e tutta la Federazione per questo importante riconoscimento che dimostra il grande lavoro svolto in quest’ultimo anno”.

(ITALPRESS).

