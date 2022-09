MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Fabio Quartararo è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere della MotoGp al Gp di San Marino e Riviera di Rimini, 14^ gara (su 20) del motomondiale 2022. Girando con il crono di 1’32″313, il pilota francese della Yamaha, campione in carica e leader della classifica, ha preceduto la Ducati dell’australiano Jack Miller, secondo a 0″224, e l’Araba.it Ducati dell’italiano Michele Pirro, terzo a 0″380. Quarta e quinta piazza per le Aprilia degli spagnoli Aleix Espargaro (+0″385) e Maverick Vinales (+0″393), sesta la Ducati di Francesco Bagnaia (+0″439), sanzionato per condotta pericolosa e costretto a partire domenica dalla griglia tre posizioni più in basso. Settimo Enea Bastianini (Team Gresini) a 0″525, nono Luca Marini (Mooney VR46) a 0″668. Seconde libere dalle ore 14.10.

