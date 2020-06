In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che “il paziente ha trascorso anche la quarta notte di degenza nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici”. Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata. Il prossimo bollettino medico sarà diramato alle ore 12 di domani, mercoledì 24 giugno. “Il quadro clinico, come lo ha definito fin dall’inizio il neurochirurgo, era molto serio, e quindi in considerazione di ciò è stato valutato giornalmente, ed i clinici hanno fatto le loro valutazioni ed in proiezione si guarda alla prossima settimana – ha detto il direttore sanitario dell’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena, Roberto Gusinu, facendo il punto sulla situazione di Zanardi – Sostanzialmente non ci sono novità, chiederemo di ridurre anche il nostro impegno per gli incontri con la stampa perché abbiamo tutti bisogno di concentrarci ancora di più, mantenendo una certa periodicità nell’emissione dei bollettini medici”.

(ITALPRESS).