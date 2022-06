BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Il riscatto è servito per Simona Quadarella: dopo il quinto posto nei 1500 la 23enne romana si prende con grande voglia la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. Ottima gara per l’azzurra (8’19″00) che nel finale sfiora anche la rimonta per l’argento, al collo dell’australiana Kiah Melverton per poco più di 2 decimi (8″18″77). Medaglia d’oro mai in discussione: vince il titolo mondiale l’americana Katie Ledecky in 8’08″04.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com