MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “La Russia non fornirà energia ai Paesi che impongono tetti ai prezzi, a chi gioca sporco e ricatta senza vergogna, la Russia non pagherà di tasca sua per il benessere di altri e non agirà contro i suoi interessi”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin nel suo intervento al forum della “Settimana dell’energia” a Mosca, come riportano i media internazionali.

