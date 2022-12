MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – L’operazione militare speciale in Ucraina potrebbe diventare “un processo a lungo termine”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un incontro con il Consiglio russo per i diritti umani, come riportano i media internazionali.

“La Russia si difenderà con tutti i mezzi a disposizione”, ha aggiunto Putin sottolineando che “prima di tutto, ovviamente, ci concentreremo sui mezzi pacifici”.

“Su 300.000 dei nostri combattenti mobilitati, 150.000 sono nella zona dell’operazione. Non ha senso – ha aggiunto – parlare di una nuova mobilitazione in Ucraina”.

-foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com