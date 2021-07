Da oggi, Pulsee sostiene concretamente i valori della comunità Lgtbq+: per ogni nuova attivazione di fornitura (sia luce che gas), donerà 10 euro al Progetto Casa Arcobaleno di Spazio Aperto Servizi, Onlus attiva da 27 anni con l’obiettivo di prendersi cura delle persone che vivono in situazioni di fragilità. Grazie a questo progetto, Spazio Aperto Servizi accoglie tutte le persone che in Italia vengono discriminate per orientamento sessuale, identità di genere o percorso di transizione avviato, offrendo loro un ambiente protetto e la strada per il raggiungimento di un’autonomia economica e lavorativa fornendo anche supporto piscologico e legale. “Casa Arcobaleno, realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, è un luogo sicuro per coloro che dopo il coming out si ritrovano senza una casa e senza il supporto della propria famiglia. Grazie al sostegno di Axpo Italia possiamo regalare nuove opportunità a ogni giovane che accogliamo, per costruire insieme il proprio futuro”, spiega Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi. Per sostenere questa importante causa basterà attivare Pulsee entro il 30 giugno 2022 e, oltre alla donazione a Progetto Casa Arcobaleno, si riceverà subito 50 euro di sconto in bolletta per ogni fornitura. “Pulsee nasce come fornitore di energia innovativo, digitale e green, capace di leggere e accogliere le istanze positive delle comunità in cui opera”, commenta Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer del Gruppo Axpo e Pulsee. “Siamo l’energia che si evolve con le persone, che considera la diversità una ricchezza e l’inclusività un valore. Questa campagna di sensibilizzazione per i diritti Pulsee Pride Year, lungo tutto l’arco dell’anno, non solo un mese, segue il nostro impegno sin dal nostro debutto sul mercato, nel promuovere i valori che appartengono al nostro brand e che sono visibili anche nei piccoli gesti, come l’utilizzo del linguaggio gender neutral in tutti i canali di comunicazione, sito web compreso. L’iniziativa che annunciamo oggi a favore di Casa Arcobaleno, rappresenta la nostra voglia di fare la differenza anche su questi temi, vicini ai nostri giovani per sostenere un modello di società dove le discriminazioni non hanno cittadinanza”, conclude.

(ITALPRESS).