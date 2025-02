Puglia, Matrangola “Sistema integrato tra cultura e turismo”

MILANO (ITALPRESS) - "C'è una grande sinergia, un sistema integrato tra cultura e turismo che promuovono non solo la Puglia come destinazione turistica ma come stile di vita". Lo dice Viviana Matrangola, assessore alla Cultura e Legalità della Regione Puglia, a margine della BIT a Milano.