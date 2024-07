BARI (ITALPRESS) – E’ andato in scena a Bari, nella residenza universitaria Angelo Fraccacreta, l’incontro dal titolo “Pnrr e housing universitario – Opportunità e strategie per una ‘Puglia Regione Universitarià”. All’evento, organizzato al fine di favorire i processi di programmazione di interventi sul territorio regionale finalizzati a creare una maggiore disponibilità di alloggi per gli studenti universitari, hanno partecipato tra gli altri il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo e il sindaco di Bari Vito Leccese, che hanno avuto modo di interloquire con il commissario straordinario ministeriale per gli alloggi universitari Manuela Manenti.

“La Regione Puglia – ha affermato Emiliano – ha stipulato mesi fa un accordo col ministro Bernini e con l’Agenzia del Demanio per dare una destinazione a una serie di immobili di proprietà dello Stato che potrebbero e potranno essere adibiti a residenze universitarie. Siamo sicuramente una delle regioni che sta facendo di più proprio per dare la possibilità agli studenti di avere luoghi dove poter gestire il loro luogo di studi senza soffrire le carenze degli immobili privati”.

“Oggi, anche grazie alla commissaria che ci onora della sua presenza – ha aggiunto Emiliano -, potremo provare a verificare un modello di gestione nel quale anche privati aggiungono al Pnrr i loro capitali per investire nella riqualificazione di questo patrimonio per realizzare un sistema che faccia della Puglia una delle Regioni con una capacità di accoglienza di studenti che sia tra le più qualificate. Una collaborazione che sta funzionando col Governo e noi ci auguriamo che alla fine si concluda rapidamente nei tempi previsti dal Pnrr e dalle regole di rendicontazione”.

“Quello dell’housing universitario – ha aggiunto Leo – è un problema che riguarda non solo la Puglia, ma un pò tutta l’Italia. Le nazioni europee sono un pò più avanti rispetto ai posti alloggio. Dobbiamo dire però che negli ultimi dieci anni la Regione Puglia ha fatto davvero tanto. E’ per esempio una delle prime regioni per quanto riguarda le borse di studio per tutti quanti gli aventi diritto, ma anche nell’edilizia universitaria abbiamo fatto tantissimo e, insieme a tutte le istituzioni, abbiamo creato questo percorso di Puglia regione universitaria, che ha coinvolto tutte le città universitarie e i portatori di interesse della regione”.

“Stiamo realizzando questo percorso importante – ha spiegato Leo – anche perchè pensiamo che i nostri studenti, soprattutto quelli fuorisede, non debbano sopravvivere nelle città in cui studiano, ma devono vivere ed essere futura classe dirigente. Per noi è importante soprattutto per chi non ha i mezzi economici e deve avere la possibilità di studiare”.

