Puglia, Delli Noci “Un fondo da 30 milioni per le Pmi”

BARI (ITALPRESS) - “È un'opportunità per le micro piccole imprese e per tutti i liberi professionisti che hanno necessità di accedere al credito per un investimento. Avere quel fondo di garanzia, avere un ente che li aiuta a ottenere questo finanziamento facendo da garante con gli istituti bancari è fondamentale. Ma non diamo una mano solo agli investimenti, diamo una mano anche con quella liquidità necessaria per fare approvvigionamento, a fare cambusa, a fare quell'attività propedeutica alla regolare attività e per cui magari si è in un momento di difficoltà bancaria. Proviamo a dare una mano attraverso un fondo di circa 30 milioni di euro, diamo un sostegno reale all'iniziativa dei consorzi COFIDI. Sono quattro consorzi che saranno a disposizione di tutte le piccole e medie imprese e dei liberi professionisti”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci. xa2/pc/