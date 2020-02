“Mi pare che anche le ultime elezioni dimostrano come il Sud non si lascia imbrogliare da questa Lega che si ritinteggia nazionale quando esprime priorità ed interessi che appartengono solo ad una parte del Paese”. Così il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, a margine della presentazione del rapporto “Pendolaria” di Legambiente, a Palermo, commentando la due giorni di Matteo Salvini, leader della Lega, nel capoluogo siciliano.

“La Sicilia è terra accogliente e accoglierà Salvini – aggiunge -, ma sarebbe interessante chiedere se ha cambiato idea su quell’odio nei confronti dei meridionali che ha sempre espresso non solo a parole e con cori da stadio ma anche con le politiche messe in campo dalla Lega negli scorsi decenni, politiche di depredazione. Noi stiamo cercando di invertire la rotta”.

