RIMINI (ITALPRESS) – Se ieri è toccato ai senior inaugurare il campo gara della Fiera di Rimini, oggi anche i colleghi della Nazionale junior hanno testato per la prima volta gli attrezzi del field of play del 36° Europeo di ginnastica artistica, che si aprirà ufficialmente domani con la competizione dei big. Alle 13.30 è scattato il momento della prova podio per l’Italbaby formata da Tommaso Brugnami della Giovanile Ancona, Manuel Berettera dell’Artistica Brescia, Diego Vazzola della Pro Carate, Pietro Mazzola della Ginnastica Sampietrina e Simone Speranza della New Sport. Gli azzurri, inseriti dal sorteggio in seconda suddivisione, hanno iniziato il loro giro olimpico dal cavallo con maniglie, dopo la Svizzera, seguiti sugli attrezzi dal responsabile nazionale della squadra giovanile Nicola Costa: “La prova podio è andata bene, è stato utilissima per trovare dei riferimenti sul campo gara. Ci sono due esordienti come Simone Speranza e Pietro Mazzola, alla prima esperienza su un palcoscenico di questa caratura. I ragazzi sono stati bravi – ha spiegato Costa – sono soddisfatto. Qualche problemino qua e là lo abbiamo avuto ma si tratta di rifinire il lavoro in vista della gara”. Come per i senior, la formula della competizione è sempre 5-4-3 ovvero cinque ginnasti in rosa, quattro salite sull’attrezzo con lo scarto del punteggio peggiore. Brugnami sarà l’unico a effettuare i due salti al volteggio: presenterà lo Yurchenko con due avvitamenti e mezzo e successivamente il Kasamatsu con un avvitamento e mezzo. Invece Mazzola, Berettera e Speranza eseguiranno il Kasamatsu con un avvitamento. Gli unici due impegnati nell’All-Around saranno Brugnami e Berettera. Al termine del podium training, è stato anche ufficializzato l’ordine di salita per la gara a squadre, alla quale l’Italia junior arriva da campione in carica dopo il successo di Monaco 2022: Cavallo con maniglie, Vazzola-Berettera-Brugnami-Mazzola; Anelli, Berettera-Vazzola-Speranza-Brugnami; volteggio, Mazzola-Berettera-Brugnami-Speranza; parallele pari, Berettera-Mazzola-Brugnami-Vazzola; sbarra, Mazzola-Vazzola-Brugnami-Berettera; corpo libero, Vazzola-Speranza-Berettera-Brugnami. Quando si concluderà la giornata di qualifiche – valide per la finale individuale del concorso generale e per le finali di specialità – verrà assegnato l’ambito titolo a squadre junior.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]