ROMA (ITALPRESS) – L’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e la Federazione Italiana Taekwondo hanno firmato un Protocollo d’Intesa per fornire un ulteriore sviluppo alla pratica della disciplina, attraverso prodotti finanziari e servizi erogati in favore della FITA e dei suoi associati.

Elementi centrali dell’accordo, siglato dal Presidente Vicario dell’ICS Antonella Baldino e dal Presidente della FITA Angelo Cito, sono i prodotti “Top of The Sport” e “Mutuo Light 2.0 – FSN”. Al portafoglio delle opportunità l’Istituto ha aggiunto anche il finanziamento di crediti fiscali, il factoring e l’advisory per lo sviluppo di progetti infrastrutturali. Il prodotto “Top of The Sport” prevede un finanziamento a 20 anni e a tasso zero, grazie all’intervento del Fondo dedicato alla contribuzione in conto interessi, per un importo massimo di 6 milioni di euro. Le associazioni e le società affiliate potranno attingere alla misura per interventi finalizzati alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico dei centri associativi, compreso l’acquisto delle aree relative, purchè contestuale alla realizzazione dei predetti interventi. E’ prevista anche la possibilità di acquistare attrezzature per lo sviluppo dell’attività della Federazione.

Con il “Mutuo Light 2.0 – FSN” le associazioni e le società affiliate alla FITA, previa lettera di referenza, potranno ricevere un finanziamento finalizzato all’acquisto di attrezzature sportive e per realizzare e ristrutturare impianti su tutto il territorio nazionale. L’importo massimo è pari a 60.000 euro, con durata da 2 a 7 anni.

La Convenzione con la Federazione Italiana Taekwondo avvia una strategica collaborazione volta allo sviluppo della disciplina nel territorio nazionale. I Protocolli d’Intesa firmati da ICS con le varie Federazioni rappresentano un importante strumento con il quale l’Istituto si impegna per la crescita dell’attività sportiva oltre che delle infrastrutture.

