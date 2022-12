Protezione Civile, Musumeci “Sicurezza del territorio è una priorità”

"Dobbiamo considerare la Protezione civile una priorità. Se non diventa centrale nei programmi di governo, vuol dire che non riusciremo a fare un passo in avanti". Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, che ha preso parte alla riunione della Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta politica. xb1/sat/gtr