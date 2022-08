Protezione civile, in Abruzzo arriva il treno-ambulanza

È stato presentato a Lanciano, nell'officina ferroviaria di Torre della Madonna, il treno ambulanza della Tua. Si tratta di un convoglio pronto a trasformarsi in uno strumento di supporto in caso di maxi-emergenze come in occasione dell'evento del Jova beach party, in programma il 19 e 20 agosto sul lungomare di Vasto. fag/mgg/gtr