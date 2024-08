POTENZA (ITALPRESS) – Le organizzazioni di volontariato lucane impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi, sono dotate da oggi di moderni automezzi con modulo antincendio. L’Ufficio per la Protezione civile della Basilicata ha consegnato 11 automezzi. La cerimonia di consegna si è tenuta a Potenza, alla presenza dell’assessore regionale con delega alla Protezione civile, Pasquale Pepe, e del dirigente dell’Ufficio per la Protezione civile della Basilicata, Giovanni Di Bello.

“E’ una giornata storica, ha detto l’assessore Pepe rivolgendosi al personale delle organizzazioni di volontariato. Quello di oggi è un un segno di gratitudine concreto nei vostri confronti, per tutto quello che avete fatto e che farete. La consegna di questi mezzi potenzia il sistema di protezione civile e rende più sicura la vostra azione. L’Ufficio per la Protezione civile della Basilicata, diretto dall’ingegner Giovanni Di Bello – ha sottolineato Pepe – rappresenta una eccellenza. E” una convinzione personale condivisa dal Presidente Bardi che rivolge continua attenzione alle vostre attività. Voglio esprimere gratitudine a voi e alle altre istituzioni impegnate in queste attività: ai Prefetti, ai Vigili del fuoco, ai Carabinieri forestali e al Consorzio di bonifica che attraverso i suoi operai sta dando una grossa mano. Un pensiero particolare va al Corpo dei Vigili del fuoco per la tragedia di qualche settimana fa. Voglio rivolgere un grazie anche a tutti i sindaci che rappresentano il presidio democratico di ogni angolo della nostra splendida terra. Rivolgo anche un pensiero ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali della nostra regione che riservano particolare attenzione al fenomeno degli incendi. La Protezione civile della Basilicata può godere su un sistema partecipato in maniera quasi perfetta. Dobbiamo lavorare perchè si raggiunga la perfezione. Senza di voi sarebbe difficile”.

– foto ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]