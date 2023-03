Programmazione Fondi Ue Puglia, Piemontese “Occasione storica”

'Questa è un'occasione storica, per la Puglia e per l'Italia, perché siamo in una fase in cui abbiamo tantissime risorse a disposizione per fare in modo che la vita reale dei pugliesi possa cambiare in meglio". Lo ha detto Raffaele Piemontese, vicepresidente e assessore alla Programmazione della Regione Puglia presentando la programmazione regionale dei fondi UE Fesr e Fse+ 2021-2027. xa2/pc/mrv