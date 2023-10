Profumo “Cdp vero agente di sviluppo del Paese”

TORINO (ITALPRESS) - "Cdp è il vero agente di sviluppo del Paese, e come tale ha un’interazione continua con tutte le realtà sia pubbliche che sempre di più private. Certamente in questi anni è molto cresciuta, il piano industriale ha una prospettiva lunga, e quindi mi auguro che anche in futuro ci siano gli stessi indirizzi". Così Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo e dell'Acri. xb2/ads/gtr