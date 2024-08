MILANO (ITALPRESS) – L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio esprime “grande soddisfazione” per la proroga dell’obbligo di iscrizione all’Albo degli Educatori Professionali Socio-pedagogici, annunciata dal Ministero della Giustizia in un comunicato stampa.

“La proroga rappresenta un risultato significativo, che allevia una situazione critica per i tanti Educatori Professionali iscritti al nostro Ordine che, in qualità di operatori sociali e sanitari, da mesi guardavano con preoccupazione all’introduzione della Legge 55/2024”, dichiara Diego Catania, presidente dell’Ordine. “La scadenza originariamente prevista del 6 agosto, in pieno periodo estivo, avrebbe messo in seria difficoltà molti Professionisti, creando disagi e incertezze e ostacolando l’operatività di un settore fondamentale per il tessuto sociale e assistenziale del nostro Paese”.

L’Ordine si è attivato fin da subito per aiutare gli Educatori Professionali di area sanitaria a orientarsi in un panorama complesso di informazioni contrastanti, tra requisiti, procedure d’iscrizione e incertezze procedurali, aggiungendo una sezione dedicata sul sito istituzionale.

Inoltre, la Commissione d’Albo Educatori Professionali di Milano si è tempestivamente attivata per rispondere alle tante domande gli iscritti, organizzando un webinar in diretta sulla Legge 55/2024 nella serata di lunedì 29 luglio 2024.

“La grande partecipazione riscossa dal webinar, che ha registrato oltre 400 iscritti, fa capire quanta incertezza circondi tuttora il tema dell’istituzione del nuovo Albo”, commenta Renato Riposati, presidente della Commissione d’Albo. “Ciò che è certo è che l’Ordine e la nostra CdA continueranno a lavorare affinchè gli iscritti abbiano tutte le informazioni necessarie in tempo utile e possano continuare a operare in serenità”.

“Auspico che, con la proroga della data, tutti i Professionisti possano completare le procedure necessarie e che il tempo aggiuntivo permetta di rispondere adeguatamente alle esigenze di tutti gli interessati”, conclude il presidente Catania. “Il nostro impegno è costante nel supportare e valorizzare il lavoro degli Educatori Professionali iscritti al nostro Ordine, riconoscendo l’importanza del loro ruolo nella nostra società. Con l’augurio che la proroga porti a un’applicazione più serena e organizzata della normativa, ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con tutte le parti interessate per il bene dei Professionisti e della comunità”.

– Foto: ufficio stampa Ordine TSRM e PSTRP di Milano –

(ITALPRESS).