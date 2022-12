Produceva in casa marchi di lusso contraffatti del Made in Italy

I finanzieri del Gruppo di Pescara hanno scoperto in casa di un disoccupato di etnia senegalese, con precedenti penali specifici, un vero centro di contraffazione di marchi di lusso del Made in Italy. Per l'uomo è scattata la denuncia; mentre è stata sequestrata la merce. tvi/red