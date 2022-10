ROMA (ITALPRESS) – Istituto per il Credito Sportivo (ICS) ha debuttato sul mercato dei capitali lanciando con successo il suo primo Social Bond dedicato a supportare lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura e creare valore economico e sociale per il Paese. L’emissione si inserisce nel piano di sviluppo sostenibile approvato dal Consiglio di Amministrazione di ICS ed è in linea con sette degli obiettivi promossi dall’Agenda ONU 2030 (1 “Sconfiggere la povertà”; 3 “assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”; 7 “assicurare a tutti

l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”; 8 “incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”; 10 “ridurre le disuguaglianze”; 11 “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi”; 13 “promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico”). Il primo ICS Social Bond 2022, destinato a investitori istituzionali, presenta un valore nominale pari a 300 milioni di euro, scadenza a 3 anni (31 ottobre 2025) e una cedola annua pari al 5,25%. A dimostrazione del forte interesse per questa tipologia di emissioni, l’operazione ha fatto registrare richieste per circa 1,5 volte il valore dell’emissione ed è stata accolta da circa 45 investitori, di cui circa un terzo esteri.

“Con l’ingresso nel mercato dei capitali mediante l’emissione di un Social Bond, ICS conferma l’impegno sul fronte della finanza per la crescita sostenibile – dichiara la presidente vicario Antonella Baldino – attraverso innovative modalità di intervento finalizzate a dare ulteriore impulso all’azione dell’Istituto e al suo ruolo chiave nella promozione dell’inclusione, della coesione sociale e della transizione ecologica”. “La significativa domanda registrata da parte degli investitori istituzionali rappresenta un’attestazione di fiducia da parte del mercato nei confronti dell’Istituto – aggiunge il direttore

generale Lodovico Mazzolin – e un apprezzamento della sua missione. I proventi della prima emissione dell’Istituto saranno utilizzati per il finanziamento o il rifinanziamento di prestiti destinati ai progetti infrastrutturali nei settori dello Sport e della Cultura che presentano un elevato ritorno sociale (Indice

SROI – Social Return on Investments – maggiore di 1 e Indice di Vulnerabilità maggiore della media nazionale)”. Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso Global Exchange Market of Euronext Dublin sarà pari a BBB- (stabile) per S&P e BBB (stabile) per DBRS.

L’emissione è coerente con le linee guida emesse dall’International Capital Market Association (ICMA) e ha ottenuto un giudizio molto positivo dall’Advisor indipendente ISS ESG che nella SPO (second party opinion) ha confermato il contributo degli attivi creditizi dell’Istituto al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenza 2030. Credit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo e JP Morgan hanno agito da Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell’operazione.

– foto ufficio stampa ICS –

