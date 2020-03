Anche la Premier League ha il suo primo caso di coronavirus: si tratta di Mikel Arteta (foto dal profilo Instagram), tecnico dell’Arsenal. Lo annuncia lo stesso club londinese, facendo sapere che il centro d’allenamento di London Colney è stato chiuso mentre tutti coloro che sono stati in contatto con l’allenatore spagnolo, dallo staff tecnico ai giocatori, sono stati messi in quarantena. “E’ davvero una situazione spiacevole ma mi sono sottoposto al test solo dopo essermi sentito poco bene. Tornerò al lavoro appena mi sarà possibile”, le parole di Arteta. “Siamo con Mikel, sappiamo quanto sia dispiaciuto ma l’umore resta buono”, commenta il direttore generale dei Gunners, Vinai Venkatesham, mentre il dt Raul Sanllehi aggiunge: “Il pieno recupero di Mikel è ora la priorità per tutti noi”. L’Arsenal ha poi aggiunto di aver già chiesto il rinvio delle prossime partite di campionato ed FA Cup.

Appena ieri il club londinese aveva comunicato che alcuni giocatori e quattro dirigenti erano stati messi in quarantena perchè venuti a contatto con il presidente dell’Olympiacos, Evangelos Marinakis, positivo al Covid-19, tanto che il recupero contro il Manchester City è stato annullato. Da capire cosa farà la Premier che poco prima del comunicato dell’Arsenal, sulla base delle dichiarazioni del primo ministro Boris Johnson, aveva confermato il programma del weekend a porte aperte.

(ITALPRESS).